Calciomercato Napoli contatti vivi per il ‘sogno mondiale’ | le ultime

Il calciomercato del Napoli si infiamma, con il club pronto a fare mosse decisive per coronare il sogno mondiale. Il direttore sportivo Manna non perde tempo, stringendo contatti per portare in azzurro i migliori talenti sul mercato. Dopo aver quasi concluso per Kevin De Bruyne, ora il club punta in alto, svelando una strategia ambiziosa che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione. Le ultime novità raccontano di un Napoli determinato a sorprendere ancora.

Il club azzurro è scatenato sul mercato: il direttore sportivo Manna è in contatto per chiudere una trattativa da urlo. Il Napoli fa sul serio. Il ds azzurro Manna sta cercando in tutti i modi di rinforzare la rosa di mister Conte, monitorando i migliori giocatori presenti sul mercato. Dopo aver praticamente chiuso la trattativa con Kevin De Bruyne, il Napoli mette nel mirino un altro top player: in corso i primi contatti tra la dirigenza partenopea e il giocatore. Il Napoli non si ferma: contatti sempre più vivi con Nusa.

Djuric, parla l'agente: "Napoli? Ci sono stati contatti, e per domenica…"

