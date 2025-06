Calciomercato Napoli a centrocampo spunta anche il nome di un giovane talento ucraino

Il calciomercato del Napoli si infiamma: dopo i grandi colpi in attacco, ora si punta a rafforzare il centrocampo. Tra i nomi più interessanti spicca quello di un giovane talento ucraino del 2004, attualmente al Brentford in Premier League. La sua presenza potrebbe rappresentare una vera rivoluzione per gli azzurri, che cercano giovani promesse pronte a fare la differenza. E chissà , questa mossa potrebbe davvero cambiare le sorti della squadra...

Dall'Inghilterra arriva un nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Secondo quanto riferisce CaughtOffside gli azzurri avrebbero messo gli occhi sul giovane talento ucraino, classe 2004, attualmente in forza al Brentford in Premier League. Al giocatore sarebbero interessati anche altri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Calciomercato Napoli, a centrocampo spunta anche il nome di un giovane talento ucraino

Napoli spinge per David. A centrocampo, proposto un quinquennale a 2,5 milioni a Florentino del Benfica - Il Napoli si prepara attivamente per la prossima stagione, puntando su rinforzi strategici. Oltre all'interesse consolidato per il centravanti Jonathan David del Lille, gli azzurri esplorano anche l'acquisto di un centrocampista, tra cui spicca il nome di Florentino Luis del Benfica.

Romano: Musah apre al Napoli: trattativa avanza spedita. Discorso separato da De Bruyne; Manna guarda in casa PSG ed Ajax: ecco i due nomi di qualità per il centrocampo; Rosa del Napoli 2024/25: età , nazionalità , stipendi e dettagli su tutti i giocatori.

Musah passa al Napoli: perché il trasferimento funziona per tutti, spiegato bene - Per dare energia al centrocampo del nuovo Napoli serve un profilo giovane, dinamico, ma già pronto per reggere i carichi della Serie A.