Calciomercato Milan Thiaw in uscita? Su Tomori e Pavlovic …

Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic: chi di loro lascerà il Milan in questa sessione estiva di calciomercato? Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Thiaw in uscita? Su Tomori e Pavlovic …

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - thiaw - tomori

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

https://milannews24.com/calciomercato-milan-allegri-thiaw-tomori/… Calciomercato Milan Allegri li considera cedibili Partecipa alla discussione

In casa Milan il mercato entra nel vivo! Dopo le voci su #Maignan, #Theo e #Reijnders, spunta anche Malick #Thiaw tra i possibili partenti. Il Bayer Leverkusen lo vuole, ma il Milan fa muro. Intanto #Tomori potrebbe restare, mentre Warren #Bondo, nono Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Calciomercato Milan, Thiaw in uscita? Su Tomori e Pavlovic …; Milan, futuro incerto per Thiaw: Leverkusen interessato, Tomori può restare; Milan, rivoluzione in difesa: via Thiaw e Tomori, dentro Mosquera.

Calciomercato Milan, Thiaw apre alla cessione in Bundesliga - Calciomercato Milan, Malick Thiaw ha aperto alla destinazione Bayer Leverkusen: contatti continui e proficui tra i club Sul fronte del calciomercato Milan, la posizione appare chiara.

Calciomercato Milan, Tomori e Thiaw ai saluti: sarà lui il futuro della difesa rossonera - Il Milan prepara la rivoluzione anche in difesa: la società ha messo nel mirino un giovane di prospettiva per rinforzare la retroguardia.