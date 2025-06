Calciomercato Milan Theo Hernández vuole l’Atlético Madrid | la distanza tra i club

Il calciomercato estivo infiamma i cuori dei tifosi rossoneri: Theo Hernández, esterno di talento e grande protagonista, potrebbe lasciare il Milan per fare ritorno all’Atlético Madrid, club che lo ha formato e lanciato nel calcio che conta. La distanza tra le due squadre si riduce, ma la trattativa resta avvolta da un’aura di suspense. Riusciranno i sogni a trasformarsi in realtà? Solo il tempo ci dirà quali saranno i prossimi capitoli di questa emozionante vicenda.

Theo Hernández potrebbe andare via dal Milan in questo calciomercato estivo per tornare all'Atlético Madrid, club in cui è cresciuto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it