Calciomercato Milan sì di Theo Hernández all’Atlético Madrid | si tratta

Il calciomercato estivo è sempre ricco di sorprese, e questa volta il Milan potrebbe dover fare i conti con una possibile partenza di Theo Hernández. Il talentuoso difensore spagnolo, cresciuto all'Atlético Madrid, potrebbe riabbracciare le sue radici tornando in Spagna. Una mossa che scuoterebbe le carte della rosa rossonera e aprirebbe scenari imprevedibili per il futuro del club.

