Calciomercato Milan Schira | Il Marsiglia non riscatta Bennacer Ma …

L’estate milanese si infiamma con il futuro di Ismaël Bennacer: dopo il prestito all’Olympique Marsiglia, il calciomercato potrebbe decidere il suo ritorno in rossonero. Ma cosa riserva il destino del centrocampista al Milan? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le strategie di mercato che potrebbero cambiare le sorti della squadra di Pioli.

Ismaël Bennacer farà ritorno al Milan in questo calciomercato estivo dopo il prestito semestrale all'Olympique Marsiglia? Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Schira: “Il Marsiglia non riscatta Bennacer. Ma …”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - marsiglia - bennacer

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Il Marsiglia ci riprova per Bennacer! Nuova proposta sul tavolo per convincere il Milan a dire sì Il riscatto si avvicina? ? Voi lo cedereste o lo terreste in rosa? Ditecelo nei commenti! #Calciomercato #Milan #Bennacer #OM #SerieA #ACMilan Partecipa alla discussione

Il Marsiglia ci riprova per Bennacer! Nuova proposta sul tavolo per convincere il Milan a dire sì Il riscatto si avvicina? ? Voi lo cedereste o lo terreste in rosa? Ditecelo nei commenti! #Calciomercato #Milan #Bennacer #OlympiqueMarsiglia #OM Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Calciomercato Milan, Schira: “Il Marsiglia non riscatta Bennacer. Ma …”; MN - Il Milan aspetta: il Marsiglia vuole il prestito di Bennacer senza pagare il riscatto; Milan, il Marsiglia non riscatta Bennacer ma propone un nuovo prestito: la situazione.

Milan, Bennacer torna indietro: il Marsiglia non lo riscatta e Allegri lo aspetta in ritiro - I transalpini avrebbero dovuto versare dodici milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma il rendimento dell'algerino è stato giudicato insufficiente.

Bennacer Milan, gli aggiornamenti sul futuro dell’algerino! E il Marsiglia… - Segui gli aggiornamenti Confermando le indiscrezioni provenienti da fonti vicine al calciomercato, tra cu ...