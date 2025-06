Calciomercato Milan Rabiot è una espressa richiesta di Allegri

Il calciomercato del Milan si infiamma con l’interesse per Adrien Rabiot, desiderato fortemente da Allegri e ora alla ricerca di una nuova sfida con l’Olympique Marsiglia. La richiesta è stata netta e improvvisa, ma le trattative sono appena all’inizio: riuscirà il Diavolo a portare a termine questa operazione ambiziosa? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa promettente strategia di mercato.

Adrien Rabiot, ex Juventus e oggi all'Olympique Marsiglia, obiettivo di calciomercato del Milan per volere del suo allenatore. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Rabiot è una espressa richiesta di Allegri

Calciomercato Milan, nostalgia canaglia! Obiettivo caldo - Calciomercato Milan, Adrien Rabiot ha nostalgia di Massimiliano Allegri: il tecnico è in pressing per portarlo a Milanello Il calciomercato Milan estivo si è aperto con un’intensità inusitata per il M ...

Milan, pressing per Rabiot: Allegri vuole il francese - Il nuovo allenatore rossonero vuole avere di nuovo a disposizione il francese.