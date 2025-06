Calciomercato Milan oggi visite mediche in Croazia per Modric

Il calciomercato estivo del Milan si infiamma con l’attesa ufficiale: Luka Modric, pronto ad abbracciare la sfida rossonera, si sottoporrà oggi alle visite mediche in Croazia. Un passo decisivo che segna l’inizio di una nuova avventura per il talento croato, pronto a infiammare il centrocampo milanista e scrivere un nuovo capitolo di successo.

Luka Modric, prossimo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, compirà oggi il suo primo passo formale verso l'universo rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, oggi visite mediche in Croazia per Modric

Milan, è la giornata di Modric: oggi le visite in Croazia - Oggi dovrebbe essere proprio il giorno delle visite mediche dell'ormai ex Real Madrid: sarà lui il primo colpo del calciomercato del Milan ...

Modric illumina con la Croazia: visite mediche in arrivo, poi l’ultimo ballo col Real - Luka Modric ha dimostrato ancora una volta che l’età, nel suo caso, è solo un numero.