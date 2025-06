Calciomercato Milan oggi giornata importante per Modric | il motivo

Oggi segna una giornata cruciale per il calciomercato del Milan e per Luka Modric, pronto a intraprendere il suo primo passo ufficiale verso l’universo rossonero. La trattativa avanza concretamente, alimentando entusiasmo tra i tifosi e promettendo un nuovo capitolo di grande calcio. Restate sintonizzati, perché presto potremo assistere a un’epoca di successi targata Milan e Modric.

Luka Modric, prossimo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, compirà oggi il suo primo passo formale verso l'universo rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, oggi giornata importante per Modric: il motivo

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - modric - giornata

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

? MODRIC & CO. CALCIO SERIE A - Alti e bassi del mercato. ? Simo Chiarion La giornata del calciomercato vede arrivare al Milan il quasi quarantenne Modric. Già pallone d'oro, il centrocampista della Croazia che ha salutato da pochi giorni il Real Madri Partecipa alla discussione

Calciomercato #Milan, #Modric: non si chiude prima di mercoledì | PM News Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Milan, oggi visite mediche in Croazia per Modric; È il giorno di Modric? Scrive il CorSport: Oggi visite mediche in Croazia; Milan, fiducia per Modric: firma attesa in 24 ore. Le news di calciomercato.

Milan, è la giornata di Modric: oggi le visite in Croazia - Oggi dovrebbe essere proprio il giorno delle visite mediche dell'ormai ex Real Madrid: sarà lui il primo colpo del calciomercato del Milan ...

Milan, Modric non basta: contatto con l’agente di Ricci. E su Rabiot… - Le cessioni di Reijnders al Manchester City e di Musah al Napoli aprono un buco importante in mediana che Tare.