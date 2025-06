Calciomercato Milan niente rinnovo per Florenzi | per lui c’è un’altra offerta

Il calciomercato del Milan si svela ancora una volta pieno di sorprese: dopo aver proposto un’offerta a Florenzi, il club non punta più al rinnovo, lasciando aperta la porta a nuove possibilità. La decisione apre scenari interessanti per il futuro dell’esterno e per la strategia dei rossoneri. Resta da scoprire quali saranno le prossime mosse, ma una cosa è certa: l’orizzonte del mercato è sempre più dinamico e imprevedibile.

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, il Milan avrebbe proposto ad Alessandro Florenzi una nuova offerta, ma non è il rinnovo.

Il terzino dice no al rinnovo: è sfida di mercato tra Milan e Barcellona - Il calciomercato si infiamma con la sfida tra Milan e Barcellona per un terzino sul punto di dire "no" al rinnovo.

Alessandro Florenzi sta valutando il suo futuro. Proposte per continuare a giocare, ma non solo. Il Milan gli ha proposto un ruolo dirigenziale ma non il rinnovo da calciatore [ Orazio Accomando ]

Il Milan ha offerto ad un giocatore la possibilità di entrare in dirigenza: idea clamorosa dei rossoneri, ecco tutti i dettagli.