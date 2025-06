Calciomercato Milan Maignan non va al Chelsea | Allegri gli chiederà una cosa

Il trasferimento di Mike Maignan dal Milan al Chelsea è sfumato, lasciando i tifosi e gli esperti di calciomercato con molte domande. Allegri si prepara a chiedere qualcosa di importante alla società, mentre il mercato estivo si avvicina alle battute finali. Ora, le strategie del Milan e le possibilità di un nuovo colpo di scena sono più vive che mai: ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane.

Saltato il trasferimento di Mike Maignan dal Milan al Chelsea nella prima finestra del calciomercato estivo. Ecco cosa potrà succedere ora.

