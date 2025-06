Calciomercato Milan ecco quanto prenderà di stipendio Musah al Napoli

Il calciomercato estivo è nel vivo e le trattative infiammano gli appassionati di calcio. Tra le voci più calde c’è quella di Yunus Musah, che potrebbe lasciare il Milan per approdare al Napoli con uno stipendio di 2,24 milioni di euro. Gli esperti sono già al lavoro per svelare se questa operazione si concretizzerà, portando un nuovo volto alla Serie A. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

Yunus Musah dovrebbe trasferirsi dal Milan al Napoli in questa sessione estiva di calciomercato: gli aggiornamenti sul tema dagli esperti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ecco quanto prenderà di stipendio Musah al Napoli

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - musah - napoli

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

#Pellegatti: “@yunusmusah8 al Napoli? Ecco perché Conte va matto per lui” - #Calciomercato #Mercato @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Musah #transfers Partecipa alla discussione

#Musah-#Napoli, Romano: "Accordo totale con il #Milan e il centrocampista" https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Musah-Napoli--Romano---Accordo-totale-con-il-Milan-e-il-centrocampista--140410.aspx #Calciomercato Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Napoli vuole Musah. Trattativa con il Milan, si può chiudere a 25 milioni; Calciomercato Napoli, vicino Musah dal Milan per 25 milioni di euro; Calciomercato, Musah dal Milan al Napoli: tutti i retroscena dell’affare.

Milan: non solo Musah, altro affare con il Napoli - I partenopei guardano nel Napoli per piazzare un colpo importante ...

Romano: "Napoli-Milan, oggi nuovo contatto per Musah. Il calciatore ha già detto sì" - Musah potrebbe essere il secondo acquisto del Napoli dopo Marianucci.