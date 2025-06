Calciomercato Milan accordo con l’Atlético Madrid per Theo Hernández! Le cifre

Il calciomercato estivo del Milan si accende di grandi novità: secondo 'Repubblica', i rossoneri avrebbero raggiunto un accordo con l'Atlético Madrid per Theo Hernández, promettente talento e pilastro della difesa. L’operazione, ancora da ufficializzare, potrebbe rappresentare una mossa strategica chiave per il team di Pioli. Restate sintonizzati, perché si prospetta un’estate di grandi cambiamenti in casa Milan.

Milan e Atlético Madrid, per 'Repubblica', avrebbero trovato un accordo per il trasferimento di Theo Hernández in questo calciomercato estivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, accordo con l’Atlético Madrid per Theo Hernández! Le cifre

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - accordo - atlético

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

#Calciomercato: Intesa tra Theo #Hernández e l’Atlético Madrid sulla parte contrattuale. Il terzino ha detto sì ai rojiblancos, nella speranza che Atleti e #Milan raggiungano un accordo sulla cifra finale. La trattativa proseguirà anche dopo il Mondiale per Club ( Partecipa alla discussione

#Calciomercato #Milan, in attacco l’obiettivo è #Lucca: la situazione Partecipa alla discussione