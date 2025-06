Calciomercato l’attaccante chiude le porte al Como | la Juventus ne approfitta

Nel vivace mondo del calciomercato, le sorprese non finiscono mai: mentre il Como di Fabregas vede sfumare un suo potenziale acquisto, la Juventus si prepara a sfruttare questa opportunità. Con le squadre italiane in fermento e le trattative che infiammano le piazze, il mercato estivo promette colpi a sorpresa e colpi di scena. Impossibile non fare il nome della...

Novità calciomercato, beffato il Como di Fabregas: l’attaccante rifiuta i lombardi, ora la Juventus ne approfitta. Con le squadre in attesa della finestra estiva di calciomercato, le voci su possibili trasferimenti sono all’ordine del giorno. La Serie A si dimostra, a tre settimane dall’avvio degli scambi, tra i campionati più attivi. Le trattative in corso in vista di luglio, infatti, sono già innumerevoli. Impossibile non fare il nome della Juventus, che dal termine del campionato si sta rendendo protagonista di un vero e proprio restyling. Sono svariate le modifiche viste a Torino nelle ultime settimane, a partire dalla stessa dirigenza e passando poi per la rosa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Calciomercato, l’attaccante chiude le porte al Como: la Juventus ne approfitta

In questa notizia si parla di: calciomercato - attaccante - como - juventus

Calciomercato Juventus, svelato il piano per l’attacco del futuro! Osimhen è la priorità ma… I bianconeri cercano un altro attaccante: ecco il nome in pole. Ultime - Nel calciomercato della Juventus si delinea un ambizioso piano per rafforzare l'attacco. Victor Osimhen è il principale obiettivo, ma i bianconeri non si fermano qui: è previsto l'acquisto di un altro talento offensivo.

Endrick piace alla Juventus, il Real Madrid lo cede solo in prestito Come riportato da Calciomercato.com, i bianconeri avrebbe chiesto informazioni approfondite sull'attaccante brasiliano classe 2006 I blancos lo lascerebbero partire solo con la formula del Partecipa alla discussione

Damien Comolli è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa. 3 grandi temi: Tudor, dirigenza e calciomercato. Marco Baridon, nella seconda... Partecipa alla discussione

