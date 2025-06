Calciomercato Juventus l’annuncio del dirigente rischia di complicare la trattativa per arrivare a quell’obiettivo | rifiutate altre offerte!

Il calciomercato della Juventus si svela sempre più complesso, con un incrocio di strategie e obiettivi ambiziosi. Recenti dichiarazioni di un dirigente juventino rischiano di complicare le trattative per un acquisto cruciale, mentre il club rifiuta altre offerte per il suo talento. La sfida di strappare Nuno Tavares alla Lazio si fa ardua, mettendo in luce le tensioni e le aspettative che animano il mercato bianconero. Riuscirà la Juventus a superare gli ostacoli e a raggiungere il suo obiettivo?

Calciomercato Juventus, il dirigente di quel club ha fatto luce sul futuro del suo giocatore: sono state rifiutate diverse offerte per lui!. Strappare Nuno Tavares alla Lazio non sarà missione semplicissima per la Juventus. L’annuncio in tal senso è stato dato dal DS del club capitolino, Angelo Fabiani ai microfoni de Il Messaggero. Di seguito, proponiamo le sue parole che rendono noti dei retroscena sul portoghese, il quale non sembra un giocatore adatto a Maurizio Sarri. PAROLE – « Abbiamo già rifiutato offerte per Tavares ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, l’annuncio del dirigente rischia di complicare la trattativa per arrivare a quell’obiettivo: rifiutate altre offerte!

