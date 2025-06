Calciomercato Juventus il giornalista non ha dubbi | in quell’unico incontro si deciderà il futuro di quel big bianconero! Cosa trapela

Il calciomercato della Juventus è in fermento, e le indiscrezioni non si fanno attendere. Secondo un noto giornalista, quell’unico incontro tra Vlahovic e Comolli potrebbe decidere il suo futuro, segnando una svolta decisiva per il bomber bianconero. La tensione si fa palpabile: cosa trapela da questa riunione? E soprattutto, quale sarà il destino di uno dei pezzi più importanti della rosa juventina? Restate con noi, perché il prossimo capitolo potrebbe cambiare tutto.

Calciomercato Juventus: l’attaccante sembra sempre più orientato verso l’addio! La rivelazione non lascia spazio a dubbi. Dusan Vlahovic si allontana sempre di più dalla Juve. Un ulteriore indizio è stato rivelato da Giovanni Albanese attraverso il proprio profilo X. Ecco cos’ha scritto il giornalista sull’attaccante bianconero. PAROLE – «Il primo faccia a faccia fra Vlahovic e Comolli potrebbe essere anche l’ultimo: senza rinnovo con riduzione dell’ingaggio il 9 della Juventus è sul calciomercato, anche se Tudor stravede per lui e ci punterebbe volentieri. Nuovo management apre al dialogo, ma in tempi utili». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, il giornalista non ha dubbi: in quell’unico incontro si deciderà il futuro di quel big bianconero! Cosa trapela

Teotino non ha dubbi: «La Juventus si sta buttando un po’ via a causa di tre ragioni». Il giornalista attacca duramente i bianconeri - Gianfranco Teotino, intervenuto a Radio Sportiva, condivide le sue impressioni sull'impatto di Igor Tudor alla guida della Juventus e sulla sfida per un posto in Champions League.

