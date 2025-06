Calciomercato Juventus i bianconeri dovranno mettere mano pesante al portafoglio per prendere quei due giocatori dell’Atalanta Ecco quanto costano!

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più complesso: per portare a Torino Ademola Lookman ed Ederson dall’Atalanta, i bianconeri dovranno affrontare un investimento importante. Con i prezzi che superano i 45 milioni di euro, la sfida per assicurarsi questi talenti si prospetta ardua e costosa. Ma quanto può valere davvero il loro talento? E soprattutto, vale la pena investire così tanto?

