Calciomercato Juventus | è appena arrivato ma può già partire Saluterà Torino in estate? L’idea di Comolli e della dirigenza è chiarissima

Calciomercato Juventus: è arrivato da poco ma può già partire. Saluterà Torino in estate? L’idea di Comolli e della dirigenza è stata svelata. La redazione di Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione di Lloyd Kelly, difensore inglese che potrebbe essere già considerato in uscita dal calciomercato Juventus. Il giocatore, arrivato a Torino a gennaio dal Newcastle, non ha convinto del tutto nella sua esperienza in bianconero, tanto da spingere la società a valutare la sua cessione già nella finestra di mercato estiva. La Juve, infatti, ha intenzione di monetizzare dalla sua partenza, pur mantenendo un atteggiamento cauto e strategico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com