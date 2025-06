Calciomercato Juventus Comolli lavora al super colpo! Serviranno 70 milioni di euro | tutto dipenderà da quel bianconero Gli ultimi aggiornamenti

Il calciomercato della Juventus si infiamma con Comolli che lavora al super colpo Gyokeres, un investimento di circa 70 milioni di euro. Tutto dipende dalla situazione di Vlahovic, la chiave per il futuro bianconero. I dettagli si fanno sempre più interessanti: i procuratori chiedono 10 milioni netti all'anno, una cifra importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Resta da scoprire come si svilupperà questa suggestiva operazione.

Calciomercato Juventus, Comolli lavora al super colpo Gyokeres! Gli aggiornamenti sul mercato in entrata, dipende tutto da Vlahovic. La Juventus sogna Gyokeres. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo dg Comolli avrebbe già avuto dei contatti con l’entourage, che ha fissato la richiesta per l’ingaggio: i procuratori chiedono almeno 10 milioni netti annui. Vlahovic oggi ne guadagna 12. Per il bomber dello Sporting potrebbero servire fino a 70 milioni di euro, molto dipenderà dall’uscita di Vlahovic. Il calciomercato Juve vuole provarci. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, Comolli lavora al super colpo! Serviranno 70 milioni di euro: tutto dipenderà da quel bianconero. Gli ultimi aggiornamenti

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

Comolli scatenato: è pronto a regalare tre super colpi alla Juventus I nomi https://blstg.news/ePYQ/ Partecipa alla discussione

Damien Comolli ha dato il via ufficialmente al proprio percorso in casa Juventus come direttore generale Il futuro di Tudor, il ruolo di Chiellini, il modello 'moneyball' e l'unico obiettivo che conta: questa la conferenza stampa di presentazione dell'ex Preside Partecipa alla discussione

Juventus, Comolli conferma Tudor: Sarà nostro allenatore nella prossima stagione; Juve al lavoro in vista del Mondiale per club: Comolli alla Continassa; Chi è Comolli, il dirigente del Moneyball scelto dalla Juventus.

Comolli traccia le linee guida e lavora per inserire due figure nella nuova Juventus: i nomi e le tempistiche - Damien Comolli si è presentato oggi, di fronte alla stampa, come nuovo direttore generale della Juventus e ha subito chiarito quale sarà la sua linea.

Chi è Damien Comolli, l’uomo che deve ricostruire la Juventus - Il suo passato, gli algoritmi alla Money Ball e il ruolo di Giuntoli Chi è e come lavora Damien Comolli, l'uomo ...