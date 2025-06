Calciomercato Juve Sky | Tudor e il futuro di due bianconeri Marchetti analizza i temi caldi del giorno e svela questa novità

Il calciomercato della Juventus si infiamma con analisi e voci di mercato: Tudor al centro delle attenzioni, il rinnovo fino al 2027 sembra ormai certo. Luca Marchetti svela le strategie bianconere su Conceicao e Kolo Muani, con la Juve pronta a negoziare cifre piĂą contenute rispetto alle clausole. Tra trattative in corso e ipotesi future, il destino dei due talenti potrebbe ancora cambiare, aprendo nuovi scenari per la squadra di Allegri. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti piĂą caldi.

Calciomercato Juve (Sky): Tudor, il futuro di Conceicao e Kolo Muani. Le parole di Luca Marchetti. Luca Marchetti ha parlato a Sky Sport per analizzare le mosse del calciomercato Juve soffermandosi sull’allenatore bianconero Tudor, vicino al rinnovo fino al 2027. PAROLE – «La Juve non ha intenzione di pagare la clausola per Conceicao, se ne potrebbe parlare col Porto per cifre inferiori. Stesso discorso per Kolo Muani. C’è, inoltre, in piedi la possibilitĂ di rinnovare con Tudor, difficilmente inizierĂ la nuova stagione con un contratto in scadenza». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com