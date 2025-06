Calciomercato Juve Sky ecco tutte le situazioni che dovrà risolvere Comolli | da Vlahovic a Conceicao passando per Perin e Kelly Il punto

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più incandescente, con il nuovo DG Comolli chiamato a risolvere molte questioni cruciali. Da Vlahovic a Conceicao, passando per Perin e Kelly, ogni mossa potrebbe segnare il futuro bianconero. Giovanni Guardalà di Sky Sport analizza le sfide che attendono la dirigenza, tra strategie e decisioni imprescindibili, per portare la squadra verso nuovi traguardi. Ecco tutte le ultime novità e i nodi da sciogliere.

Calciomercato Juve (Sky), ecco tutte le situazioni che dovrà risolvere Comolli: tutte le dichiarazioni di Guardalà. Il giornalista di Sky Sport Giovanni Guardalà ha analizzato le possibili mosse del calciomercato Juve, soprattutto i nodi che dovrà sciogliere il nuovo dg bianconero Comolli. PAROLE – «La Juve partirà sabato per il Mondiale per Club e ha più margine per preparare la competizione. C’è il discorso Vlahovic da affrontare che a queste condizioni non verrà ritenuto parte del gruppo, ci saranno le situazioni di Kolo Muani e Conceicao. Perin vuole andare via e quindi bisognerà cercare un secondo portiere, Kelly è sul mercato ma bisognerà vedere se arriveranno offerte congrue per non fare una minusvalenza». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve (Sky), ecco tutte le situazioni che dovrà risolvere Comolli: da Vlahovic a Conceicao passando per Perin e Kelly. Il punto

