Calciomercato Juve LIVE | quattro colpi per Tudor Comolli ci prova per Gyokeres Ufficiale Kolo Muani e Conceicao al Mondiale

Il calciomercato della Juventus è in pieno fermento: tra trattative in corso, indiscrezioni e ufficialità, i bianconeri puntano a rinforzarsi con colpi mirati e strategici. La squadra di Tudor e Comolli non si ferma, cercando di sorprendere con quattro acquisti chiave, mentre il focus si sposta anche su eventi come i Mondiali di Muani e Conceicao. Segui con noi tutte le evoluzioni di un mercato che non dorme mai.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: quattro colpi per Tudor, Comolli ci prova per Gyokeres. Ufficiale Kolo Muani e Conceicao al Mondiale

