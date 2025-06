Calciomercato Juve l’affondo dell’Inter su Hojlund libera il campo per un altro obiettivo in attacco | contatti molto fitti tra i bianconeri e il suo entourage!

Il calciomercato della Juventus si anima: l'Inter apre le porte alla Vecchia Signora, lasciando spazio a nuovi scenari offensivi. Con contatti intensi tra i bianconeri e l’entourage di Hojlund, il mercato si infiamma e si delineano nuove strategie. Claudio Raimondi svela un intreccio interessante tra le due big italiane, mentre la corsa all’attaccante si fa sempre più avvincente. Riuscirà la Juve a mettere le mani su Hojlund prima che sia troppo tardi?

Calciomercato Juve, l'Inter dà il via libera alla Juve per trattare quell'attaccante: primi contatti già avvenuti con quell'entourage. Claudio Raimondi crea un intreccio di calciomercato tra la Juve e l' Inter. Il giornalista, nonché esperto di trattative per Sport Mediaset, ha rivelato come i nerazzurri abbiano mollato la pista che conduce a Santiago Castro del Bologna per puntare tutto su Rasmus Hojlund del Manchester United. Questa mossa favorisce la dirigenza bianconera verso l'attaccante dei felsinei, che adesso diventa l'obiettivo principale per l'attacco. Al momento non ci sono trattative, ma i contatti con l' entourage sono già stati avviati.