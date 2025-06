Calciomercato Juve Giovanni Albanese lo svela su quel bianconero | Non è più intoccabile! Tra i club interessati c’è il Marsiglia ma… L’indiscrezione

Il calciomercato della Juventus si infiamma tra conferme e rumors, con Giovanni Albanese che svela dettagli esclusivi sul futuro di un talento bianconero. Mentre il Marsiglia punta deciso su di lui, la situazione rimane incerta, e le trattative in uscita, come quella di Nico Gonzalez, sono più vive che mai. La Juve si prepara a un'estate di grandi mosse, con l’obiettivo di rafforzarsi per affrontare al meglio la prossima stagione.

Calciomercato Juve: Giovanni Albanese lo ha detto sul futuro di quel calciatore! Il Marsiglia ci prova per lui, ma la situazione è questa. Il calciomercato Juve si muove nonostante il Mondiale per Club sia imminente: l'obiettivo è mettere basi solide in vista di luglio. Come riportato da Giovanni Albanese, l'attenzione va posta sulle trattativa in uscita, specie su Nico Gonzalez: l'argentino interessa al Marsiglia, ma attualmente non ci sono trattative in corso. Ecco le parole pubblicate sul proprio profilo Instagram. PAROLE – «Nico Gonzalez non è piĂą intoccabile alla Juventus: può lasciare Torino durante la finestra estiva del calciomercato.