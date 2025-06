Calciomercato Juve ecco la lista di Comolli! Da Frattesi a Castro | quattro colpi per Tudor dopo la conferma La situazione nome per nome

Il calciomercato della Juventus si infiamma con le ultime novità: da Frattesi a Castro, quattro nomi caldi per rinforzare la squadra di Tudor. Dopo la conferma e il rinnovo, i bianconeri puntano a sorprendere i tifosi con colpi di scena e acquisti mirati. La lista di Comolli si fa sempre più concreta, annunciando una campagna in entrata che promette emozioni e grandi aspettative. La fase decisiva si avvicina: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juve, da Frattesi a Castro: quattro colpi per Tudor dopo la conferma con ulteriore rinnovo. Le novità sul mercato in entrata. Dopo la presentazione alla stampa, si passa al calciomercato Juve. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, sarebbero già quattro i nomi presenti sulla lista di Comolli per la prossima stagione. Il nuovo dg vuole regalare almeno quattro colpi a Tudor. I primi obiettivi sono Santiago Castro del Bologna, il centrocampista dell’ Inter Davide Frattesi, Leonardo Balerdi, difensore e capitano del Marsiglia ed infine Nuno Tavares della Lazio per la fascia sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, ecco la lista di Comolli! Da Frattesi a Castro: quattro colpi per Tudor dopo la conferma. La situazione nome per nome

Huijsen Real Madrid e non solo, è corsa a quattro per il difensore: l'ex Juve ha soltanto un sogno. I dettagli

