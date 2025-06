Calciomercato Juve due rinforzi per Tudor al Mondiale per Club! Questi bianconeri rientrati dal prestito voleranno in America | è ufficiale

Il calciomercato della Juventus si infiamma con due rinforzi pronti ad allegerire le fila di Tudor in vista del Mondiale per Club. Rugani e Kostic, rientrati dai prestiti, sono ufficialmente nel gruppo bianconero e pronti a volare in America. Il futuro di questi talenti resta incerto, ma intanto la Vecchia Signora si prepara a sfruttare al massimo questa opportunità . Scopriamo insieme tutte le novità e i dettagli sui convocati ufficiali.

Calciomercato Juve, due rinforzi per Tudor al Mondiale per Club: l’elenco completo con anche i bianconeri rientrati dal prestito. È ufficiale la lista dei convocati della Juve per il Mondiale per Club. Sono presenti anche i due calciatori rientrati dai prestiti, Rugani e Kostic come era stato già preannunciato dopo il loro rientro in gruppo. Il loro futuro è ancora da delineare ma Tudor potrà contare su due “nuovi” giocatori in questi match in America e per i due giocatori sarà una vetrina importante per meritarsi una conferma in bianconero. L’ELENCO DEI CONVOCATI DELLA JUVE PER IL MONDIALE PER CLUB . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, due rinforzi per Tudor al Mondiale per Club! Questi bianconeri rientrati dal prestito voleranno in America: è ufficiale

In questa notizia si parla di: juve - mondiale - club - rientrati

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

GUARDIOLA INCORONA LA JUVENTUS Dopo la sconfitta subita allo Stadium in Champions League, il Manchester City ritroverà la Juventus al Mondiale per Club. Pep Guardiola ne ha parlato così a 'beIN Sports': "Ci siamo affrontati a Torino e abbiam Vai su Facebook

Juve, Bremer è pronto al rientro in gruppo: andrà al Mondiale, ma sarà difficile vederlo giocare; Juventus, scatta l'operazione Mondiale per Club: si rivede Bremer; Juventus, scatta la missione Mondiale per Club: si riparte alla Continassa agli ordini di Tudor, tornano Rugani e Kostic.

I convocati della Juve al Mondiale per Club, c’è Bremer: Tudor chiama anche 9 ragazzi della Next Gen Secondo fanpage.it: Tudor si porta Bremer con Kostic e Rugani di ritorno dai prestiti.