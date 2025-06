Calciomercato Juve c’è un ritorno di fiamma | possibile duello con il Napoli di Conte! Novità sull’obiettivo in vista della prossima stagione Ultime

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un possibile duello con il Napoli per un obiettivo di mercato che tiene tutti col fiato sospeso. Dopo le voci di un ritorno di fiamma e le ultime novità , la situazione di Yeremay Hernandez si complica, aprendo nuovi scenari in vista della prossima stagione. Riuscirà la Vecchia Signora a strappare il sì dell’attaccante? Restate sintonizzati, perché il futuro di Hernandez potrebbe riservare sorprese sorprendenti.

Calciomercato Juve, possibile duello con il Napoli! Ultime novità sul futuro di un obiettivo di mercato. Cosa filtra. Il futuro di Yeremay Hernandez è ancora tutto da scrivere. Come confermato da Gianluigi Longari ed Alfredo Pedullà di Sportitalia, il giocatore sembrava essere ad un passo dal Como, ma la trattativa è ormai quasi naufragata. Su di lui c’è ora lo Strasburgo, club satellite del Chelsea, ma nelle ultime ore avrebbe mostrato nuovamente interesse la Juventus. Anche il Napoli di Conte starebbe monitorando la situazione. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, c’è un ritorno di fiamma: possibile duello con il Napoli di Conte! Novità sull’obiettivo in vista della prossima stagione. Ultime

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

