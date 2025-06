Calciomercato Juve c’è la conferma ufficiale | Kolo Muani e Conceicao giocheranno il Mondiale per Club con i bianconeri! L’annuncio della Juventus

La Juventus fa il grande salto: ufficiale l’arrivo di Kolo Muani e Conceicao, che rappresenteranno i bianconeri al Mondiale per Club. Con accordi raggiunti con PSG e Porto, la squadra si rinforza puntando su talenti di livello internazionale. La sfida ora è consolidare questa prestigiosa rosa e competere ai massimi livelli. Restate sintonizzati, perché il futuro della Juventus si gioca anche in questa emozionante avventura!

Calciomercato Juve, ufficiale: anche Kolo Muani e Conceicao al Mondiale! L’annuncio del club bianconero e tutti i dettagli sui due calciatori. Ora è ufficiale: Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao giocheranno il Mondiale per Club con la Juventus. Il club bianconero ha raggiunto l’accordo con PSG e Porto per l’estensione dei prestiti fino al termine della competizione. La dirigenza tornerà poi a trattare per le rispettive conferme anche nella prossima stagione. https:twitter.comjuventusfcstatus1932709391771554221 Questo l’annuncio ufficiale del club bianconero su X. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, c’è la conferma ufficiale: Kolo Muani e Conceicao giocheranno il Mondiale per Club con i bianconeri! L’annuncio della Juventus

