Calciomercato Inter Sky su Mosquera | I nerazzurri possono battere la concorrenza se…

L'Inter si prepara a rivoluzionare la sua difesa in vista della prossima stagione, puntando su nomi di rilievo come Cristhian Mosquera. La concorrenza è agguerrita, ma i nerazzurri sembrano determinati a batterla, grazie a una strategia mirata e alle risorse a disposizione. Con il futuro di Acerbi e Bisseck ancora in bilico, l’obiettivo principale resta chiaro: rafforzare la linea difensiva per riconquistare il titolo e stregare i tifosi.

Calciomercato Inter, in estate i nerazzurri cambieranno anche in difesa. Cristhian Mosquera sembra un obiettivo concreto, la possibile strategia. In estate l' Inter dovrà cambiare in molti reparti, compresa la difesa. È ancora da definire, infatti, la questione legata a Francesco Acerbi, molto corteggiato dall' Al-Hilal di Simone Inzaghi. Futuro incerto anche per Yann Bisseck, considerato cedibile dal club a fronte di un'offerta adeguata, con molti club inglesi interessati. Per questi motivi sarà necessario aggiungere alla rosa almeno due innesti, e i nerazzurri hanno già le idee chiarissime. Il primo obiettivo è Giovanni Leoni, classe 2006 del Parma, anche se il club ducale sembra restio all'idea di lasciarsi sfuggire uno dei suoi talenti più interessanti.

