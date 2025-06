Calciomercato Inter sirene arabe per Calhanoglu | i nerazzurri avrebbero in mente il sostituto ideale

Le sirene arabe suonano forte per Hakan Calhanoglu, che potrebbe presto voltare pagina. I nerazzurri, alla ricerca di un degno sostituto, puntano con decisione su Nicolò Rovella, giovane talento pronto a fare il salto di qualità. Questa notizia, arrivata da SportMediaset, apre scenari inaspettati e coinvolgenti, lasciando i tifosi interisti ansiosi di scoprire come evolverà questa suggestiva operazione di calciomercato.

Calciomercato Inter, sirene arabe per Hakan Calhanoglu. Il regista tentato da una ricca offerta. I nerazzurri vedono in Nicolò Rovella il suo sostituto ideale. Notizia per certi versi sorprendenti, per altri meno, quella appena lanciata da SportMediaset. Come riportato in un articolo da poco uscito sul sito, Hakan Calhanoglu sarebbe tentato da una ricca offerta araba. L' Inter non avrebbe chiuso alla cessione e, nel frattempo, avrebbe già individuato il sostituto ideale. Il turco fino a questo momento non era stato oggetto di alcuna voce su un'eventuale partenza, ma dopo tre anni e quattro trofei, alcuni potrebbero ritenere il suo ciclo nerazzurro concluso.