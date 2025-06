Calciomercato Inter Pedullà | Bonny in cima alla lista Leoni complicato e si è parlato anche di…

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con l’asse Milano-Parma, un vero e proprio fronte caldo di trattative. Dopo aver ufficializzato Cristian Chivu come nuovo allenatore, i nerazzurri puntano con decisione a rinforzare la rosa, con Bonny e Leoni nel mirino. La corsa ai talenti emergenti continua a catturare l’attenzione degli appassionati, rendendo questa finestra di mercato tra le più emozionanti degli ultimi tempi. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, più caldo che mai l'asse Milano-Parma. I nerazzurri spingono per chiudere Bonny, più complicato l'affare Leoni. Continua ad essere caldissimo l'asse Milano- Parma. Dopo aver ingaggiato Cristian Chivu come nuovo allenatore, l' Inter vuole continuare a pescare dall'organico dei ducali. I primi obiettivi sono il classe 2003 Bonny per l'attacco e il classe 2006 Leoni per la difesa. L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione in un video pubblicato sul suo canale YouTube. Spunta anche il nome di un vecchio obiettivo per il centrocampo. SI È PARLATO DI BERNABÉ – «Ieri l'Inter ha ribadito un tavolo di lavoro col Parma: per i nerazzurri Bonny, tra i tanti attaccanti, è quello da inserire in cima alla lista.