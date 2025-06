Calciomercato Inter ora si punta a un vice-Dumfries | ecco di chi si tratta

Il calciomercato dell’Inter si anima con l’obiettivo di rafforzare la fascia destra: dopo il possibile riscat di Zalewski e le voci su Luis Henrique, i nerazzurri stanno valutando seriamente un vice-Dumfries. Un nome interessante che gioca in Serie A e potrebbe rappresentare la soluzione ideale. Con questa mossa, l’Inter punta a consolidare il reparto e mantenere alta la competitività in vista della stagione.

Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra pensa a un vice-Dumfries e ha già pronto un nome: gioca in Serie A, ecco chi è. Il calciomercato Inter è in continuo fermento. La dirigenza nerazzurra starebbe pensando seriamente a un vice-Dumfries. Luis Henrique è in grado di giocare anche sulla fascia sinistra, mentre il riscatto di Zalewski dalla Roma non è stato ancora concluso. Di conseguenza, l'Inter ha l'opportunità di potenziare la fascia destra, cercando un sostituto per Dumfries. Come riportato da Orazio Accomando di DAZN, il club nerazzurro starebbe esaminando il calciatore Tchatchoua dell' Hellas Verona.

Calciomercato Inter, c’è un nome caldo per l’attacco del futuro: può essere il vice Thuram ideale! Occhio alla concorrenza del Napoli - Nel calciomercato dell'Inter si fa strada un nome intrigante per l'attacco del futuro, potenzialmente il vice Thuram ideale.

