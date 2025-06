Calciomercato Inter LIVE | la Juve torna a tentare Frattesi l’indiscrezione su Enciso cambia il futuro di Sebastiano Esposito?

Il calciomercato dell’Inter è in pieno fermento, tra voci di mercato, incontri riservati e trattative in corso. La Juventus torna a insidiare Frattesi, mentre si susseguono indiscrezioni su Enciso e il futuro di Sebastiano Esposito. Con la gestione attenta di Piero Ausilio, i nerazzurri pianificano con cura ogni mossa per rafforzare la rosa. Seguici per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del mercato!

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi.

calciomercato - inter - juve

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Chivu ha scelto il vice: ex Inter e Juve torna ad Appiano; La Juventus e Conte, le condizioni per il ritorno: cosa chiede il club, cosa chiede il tecnico; ?? Inter-Palacios, sì; su Osimhen ritorna l'Arsenal; Juve, ancora Sancho.

Juventus, nuovo innesto dall’Inter: regalo per Tudor - Può arrivare subito dall'Inter per sognare in grande: la verità ...

Juve, anche l'Inter segue Leoni, ma al momento nessuna offerta - L'Inter sarebbe una concorrente della Juventus per l'acquisto del cartellino di Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma: stando a quanto riportato ...