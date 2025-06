Calciomercato Inter Leoni e Mosquera sono i preferiti per la difesa | svelata l’idea di Chivu e le cifre

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con nomi di peso: Leoni e Mosquera sono i preferiti per rafforzare la difesa nerazzurra, secondo le ultime indiscrezioni. Con Cristian Chivu ora in panchina, il club sogna di mettere a segno acquisti strategici: ecco i dettagli sulle cifre e l’idea che sta prendendo forma. La sessione estiva promette grandi novità: scopriamo insieme le mosse in arrivo per mantenere l’Inter tra le protagoniste del calcio europeo.

Calciomercato Inter, le ultime sulle mosse del club nerazzurro in difesa con l'interesse nei confronti di Leoni e Mosquera. Tutti i dettagli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul calciomercato Inter dopo l'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. I due grandi obiettivi per rinforzare la difesa sono infatti quelli di Giovanni Leoni del Parma e di Cristhian Mosquera del Valencia. CALCIOMERCATO INTER – « Leoni e Mosquera hanno caratteristiche ideali per prendere il posto rispettivamente di Acerbi e di Bisseck. Il primo, quando proprio Chivu l'ha piazzato al centro della difesa a 3 del Parma, ha messo in mostra tutte le sue qualità, nonché una maturità sorprendente alla luce dei suoi 18 anni.

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

Per fare spazio a #Leoni e #Mosquera, l'Inter deve sfoltire la difesa: #Acerbi e #Bisseck i due candidati per lasciare Milano. Su Acerbi l'Inter può usufruire anche di una clausola di addio anticipato sborsando 500 mila euro #FCIM #IMInter @CorSport Partecipa alla discussione

GdS - Tra #Inter e Parma i dialoghi proseguono in maniera fitta anche per il 2006 Giovanni #Leoni, Chivu lo stima tanto, motivo per cui i nerazzurri provano ad accelerare. Ausilio peró ha nel mirino anche #Mosquera, difensore 2004 del Valencia in scadenza Partecipa alla discussione

