Calciomercato Inter Fabrizio Romano | Ieri incontro con il Parma Bonny obiettivo primario Su Leoni e Hojlund…

Il calciomercato dell'Inter è in fermento: mentre la squadra si prepara per il Mondiale per Club, la dirigenza nerazzurra, sotto la guida di Fabrizio Romano, non perde di vista le trattative cruciali con Leoni, Bonny e Hojlund. In viaggio verso gli Stati Uniti, l'attenzione rimane alta sui possibili colpi di mercato che potrebbero rinforzare la rosa. La lunga attesa è ricca di tensione e speranze: l'Inter ha intenzione di sorprendere ancora.

Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare. Fabrizio Romano ha aggiornato sulle trattative con Leoni, Bonny e Hojlund. Al momento in viaggio verso gli Stati Uniti, l’ Inter rimane comunque concentratissima sul mercato. Nonostante tra qualche giorno i nerazzurri inizieranno il Mondiale per Club con la sfida contro il Monterrey, Ausilio e la dirigenza nerazzurra continuano a lavorare ai nuovi acquisti. Gli obiettivi, principali, al momento rimangono Giovanni Leoni, Ange-Yoan Bonny e Rasmus Hojlund. A tal proposito, Fabrizio Romano ha dato aggiornamenti sulle trattative sul suo canale YouTube. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Fabrizio Romano: «Ieri incontro con il Parma, Bonny obiettivo primario. Su Leoni e Hojlund…»

Calciomercato Inter, quel giocatore verrà riscattato! Decisione presa e già comunicata: l’annuncio di Fabrizio Romano - Fabrizio Romano ha annunciato che l'Inter ha deciso di riscattare un giocatore chiave della rosa. La decisione, già comunicata ufficialmente, conferma l'intenzione dei nerazzurri di blindare il talento in vista della prossima stagione.

Fabrizio Romano - L'interesse dell'Inter per Hojlund è molto concreto, sempre più concreto anche lato giocatore. Si sta per entrare nel vivo, l'Inter ha confermato all'agente l'alto gradimento. Non è l'unico nome per l'attacco, è vivo anche l'interesse per Bonny de Partecipa alla discussione

Fabrizio Romano - l' #Inter ha preso contatto con Rasmus Højlund. Negli ultimi giorni sono iniziati i colloqui per l'attaccante danese. Højlund è una delle principali opzioni nella shortlist dell'Inter con Bonny del Parma e altri. Partecipa alla discussione

Bonny-Inter, previsto già uno scenario! E oggi l’annuncio di Correa - Bonny potrebbe entrare in casa Inter, mentre Correa ha lasciato il club nerazzurro per trasferirsi in Brasile.