Calciomercato Inter dall’UK sganciano la bomba | occhi su Enciso! Interesse concreto | costi e prospettive

Calciomercato Inter, dall’UK sganciano la bomba: occhi su Enciso! Interesse concreto: costi e scenario per l’affare col Brighton. Dall’Inghilterra arriva una notizia che potrebbe cambiare gli scenari futuri per il calciomercato Inter. Stando a quanto riferito da TEAMtalk, infatti, i nerazzurri sarebbero fortemente interessati a Julio Enciso. Il classe 2004, di proprietà del Brighton e di ritorno dal prestito della scorsa stagione all’Ipswich Town, può agire sia come trequartista che come esterno offensivo. I dirigenti del club di Viale della Liberazione pare si siano già informati per capire la fattibilità dell’operazione per il calciatore paraguaiano, il cui contratto è in scadenza nel 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com