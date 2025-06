Calciomercato Inter avviata la trattativa per il rinnovo del classe 2004 | i dettagli

Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con grandi novità sul fronte rinnovi. Secondo Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno avviato le trattative per prolungare il contratto del promettente Ebenezer Akinsanmirosi, classe 2004, con un accordo quadriennale. Il giovane talento nigeriano ha già dimostrato il suo valore e l'interesse del club a blindarlo parla delle sue potenzialità. La strategia dell’Inter punta a costruire un futuro solido e di successo, mantenendo le promesse fatte ai giovani più promettenti.

Calciomercato Inter, trattativa avviata per il rinnovo del gioiellino nerazzurro: le ultime. Il calciomercato Inter è in fermento, non si ferma mai. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro ha avviato le trattative per il rinnovo del contratto del talentino Ebenezer Akinsanmirosi per un ulteriore quadriennio. Il giovane nigeriano si è già fatto notare per le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco, conquistando non solo la fiducia della dirigenza, ma anche del pubblico interista. Il classe 2004, convocato per la prima volta da Inzaghi l'anno scorso, ha fatto il suo esordio in prima squadra nella passata stagione nel match contro il Lecce.