Calciomercato il Napoli fissa il prezzo | addio da 40 milioni

Il calciomercato del Napoli si infiamma, tra ufficialità e suggestioni di mercato. La squadra partenopea, desiderosa di rinforzi e di cessioni strategiche, si prepara a fare mosse importanti per accontentare Antonio Conte e puntare alla vetta. Con il prezzo fissato a 40 milioni per un addio importante, la trattativa per Raspadori si fa sempre più concreta. Ma cosa riserverà il futuro agli azzurri? Restate sintonizzati, perché il mercato è ancora tutto da scrivere.

Il mercato del Napoli è pronto a prendere quota sia in entrata che in uscita. In tal senso, un pilastro degli azzurri è finito nel mirino di una big del nostro campionato. La dirigenza azzurra è pronta a fare faville per accontentare Antonio Conte e rendere la squadra competitiva per la prossima stagione. Prende così quota la possibilità di uno scambio per arrivare a un pupillo del salentino. Ne ha parlato il Mattino. Raspadori nel mirino del Bologna, il Napoli fissa il prezzo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Giacomo Raspadori è finito nel mirino del Bologna, pronto a investire per aggiungere qualità e duttilità al proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione, che vedrà i rossoblù impegnati anche in Europa League.