Calciomercato Genoa quale sarà il futuro di Miretti? I rossoblu tra le richieste della Juve e quelle di Vieira

Il calciomercato del Genoa si infiamma intorno a Fabio Miretti, talento promettente della Juventus. I rossoblu si contendono il centrocampista con le richieste della Juventus e le mosse di Vieira, aprendo scenari incerti e appassionanti. La sfida tra desideri e strategie potrebbe ridisegnare il futuro di Miretti, lasciando i tifosi in trepidante attesa: quale strada sceglierà il giovane? La risposta sarà decisiva per il destino del Genoa nella prossima stagione.

Calciomercato Genoa, al lavoro la squadra rossoblu per cercare di trattenere il centrocampista Miretti. La situazione con la Juve Il futuro di Fabio Miretti potrebbe ancora una volta allontanarsi da Torino. Il giovane centrocampista della Juventus, rientrato recentemente dopo un infortunio alla spalla, non sembra destinato a restare in bianconero per la prossima stagione. Secondo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, quale sarà il futuro di Miretti? I rossoblu tra le richieste della Juve (e quelle di Vieira)

