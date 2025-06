Calciomercato Genoa occhi puntati su Karlsson Per i rossoblu è una grande occasione vista quella situazione

Il calciomercato del Genoa si infiamma con l’attenzione rivolta a Jesper Karlsson, l’attaccante svedese che potrebbe rappresentare la svolta per i rossoblù. Con il suo prestito al Lecce che non destined al riscatto, il suo ritorno al Bologna sembra solo temporaneo, aprendo le porte a nuove opportunità. Il futuro di Karlsson in Serie A si prepara a scrivere un nuovo capitolo, e il Genoa potrebbe essere la sorpresa di questa stagione.

Calciomercato Genoa, occhi fortemente puntati sull'attaccante Karlsson. Ecco ultime novità di Serie A Il futuro di Jesper Karlsson potrebbe ancora essere in Serie A. L'esterno offensivo svedese, attualmente in prestito al Lecce, non verrà riscattato dal club salentino e il suo ritorno al Bologna, proprietario del cartellino, appare solo temporaneo. L'esperienza in Puglia, pur non

Aggiornamenti pubblicati da altri media

