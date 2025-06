Calciomercato dilettanti | conferme e nuovi arrivi per Cittadella Solierese e altre squadre

Il calciomercato dilettantistico si infiamma tra conferme e nuovi arrivi, portando entusiasmo in città come Cittadella, Solierese e altre squadre. Le squadre continuano a rinforzarsi con giovani promesse e veterani, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro passione. La prossima stagione promette spettacolo e sorprese: scopriamo insieme le ultime novità e i protagonisti che faranno parlare di sé.

Altre due conferme in casa Cittadella con gli under Davide Carretti, esterno 2005 che ha giocato 21 gare al debutto in D, e Matteo Orlandi, centrocampista 2006 che dopo 5 gare lo scorso febbraio era stato dato in prestito alla Primavera della Spal (13 gare e un gol). In Promozione primo colpo per La Pieve che riabbraccia il portiere Emanuele Borghi (’97), reduce dalle ultime due stagioni giocate fra Spoleto in Eccellenza, Ducato Spoleto (Promozione) e Grumulus, squadra cremonese di Prima. La Pieve ha ripreso in attacco anche Enrico Cheli dal San Felice. Lo United Carpi ha piazzato il colpo fra i pali di Andrea Chiossi (2002) che arriva dal salto in Eccellenza con la Cdr Mutina, ex Modena, Cittadella e Riese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it