Calciomercato Cremonese possibile colpo da una big italiana Vicino l’arrivo di quel promettente centrocampista

Il calciomercato della Cremonese si infiamma con un possibile colpo di scena: un talento di una grande squadra italiana potrebbe presto indossare i colori grigiorossi. Dopo le esperienze in prestito, il centrocampista gambiano Ebrima Darboe si prepara a fare il salto di qualità , forte di un rendimento promettente. La sua prossima destinazione potrebbe segnare una svolta decisiva per il club, portando nuove speranze e entusiasmo. Resta con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti!

Calciomercato Cremonese, possibile colpo in entrata per rinforzare ulteriormente il suo centrocampo. Le ultime novità Dopo la stagione trascorsa in prestito al Frosinone, Ebrima Darboe fa ritorno alla Roma. Il centrocampista gambiano ha concluso il suo anno in gialloblù con un bilancio discreto: 26 presenze totali, due gol segnati e un assist. Un rendimento che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Cremonese, possibile colpo da una big italiana. Vicino l’arrivo di quel promettente centrocampista

In questa notizia si parla di: calciomercato - cremonese - possibile - colpo

Calciomercato.com – Serie B: Spezia in pole per la promozione, la Cremonese insegue in quota. Playout, il Frosinone avanti nel testa a testa con la Salernitana | Altri campionati Italia - In Serie B, la corsa per la promozione si fa sempre più intensa: lo Spezia si trova al comando, mentre la Cremonese cerca di avvicinarsi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cremonese, il primo colpo per la Serie A può arrivare dal Milan; Serie B, la Sampdoria vince con la Salernitana. Colpo della Cremonese con lo Spezia. Palermo e Catanzaro ai playoff; Calciomercato Serie B: Cremonese, idea Gytkjaer, Salernitana su Henry. Samp: preso Altare.

Cremonese, doppio colpo: Escalante e Aiwu - l’altro centrale Ozkacar e il ritorno di Gaetano dal Napoli.