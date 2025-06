Calciomercato Como secondo colpo in arrivo? Vecino fortemente nel mirino dei lombardi

Il calciomercato del Como si infiamma con il possibile arrivo di Vecino, un vero e proprio colpo di qualità per il centrocampo lombardo. La società guarda con grande interesse a profili di esperienza e carisma per affrontare al meglio la prossima Serie A. Con questa mossa, i biancoblù intendono rafforzare la rosa e puntare decisi alla salvezza. La trattativa è in pieno fermento: il futuro del Como potrebbe cambiare radicalmente.

Il calciomercato Como guarda con attenzione al mercato e in particolare a profili di esperienza e qualità per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione in Serie A. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza lariana spicca .

