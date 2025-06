Calciomercato Bologna intreccio con due big italiane per il talento Santiago Castro Cosa bolle in pentola?

Il calciomercato del Bologna si infiamma, con Santiago Castro al centro di un affascinante intreccio tra Juventus e Inter. Le sirene di mercato si fanno sempre più insistenti, e il futuro dell’attaccante rossoblù sembra pendere da un filo. Ma cosa bolle davvero in pentola? Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni e i possibili scenari che potrebbero rivoluzionare il destino di Castro e delle big italiane.

Calciomercato Bologna: intreccio con Juventus e Inter per quanto concerne l'attaccante rossoblu Santiago Castro. La situazione Il Calciomercato Bologna entra nel vivo con un interessante intreccio che coinvolge due grandi del calcio italiano: Juventus e Inter. A svelare i dettagli è stato Claudio Raimondi, noto giornalista ed esperto di trattative di Sport Mediaset, che ha

Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino dei rossoblu per l’estate. Trattativa con la Juve! - Il calciomercato estivo si preannuncia caldo per il Bologna, con Mbangula nel mirino dei rossoblù. In attesa della finale di Coppa Italia, il club emiliano sta valutando possibili rinforzi e ha avviato una trattativa con la Juventus per assicurarsi il talentuoso calciatore.

