Calcio playout di B il 15 giugno ma la Salernitana fa ricorso

Il calcio di Serie B si prepara a vivere un finale incerto e ricco di suspense: lo spareggio tra Sampdoria e Salernitana, in programma il 15 e 20 giugno, potrebbe ancora cambiare le sorti delle squadre coinvolte. La Salernitana, infatti, ha deciso di presentare un ricorso al Tribunale federale nazionale, mettendo in discussione la validitĂ del comunicato della Lega B. Quale sarĂ l'esito di questa intricata battaglia legale? Rimanete sintonizzati per tutti gli sviluppi!

Roma, 11 giu. (askanews) – La Lega di serie B ha ufficializzato lo spareggio Sampdoria-Salernitana: si gioca il 15 e 20 giugno. La perdente retrocede in serie C. La situazione, però, è ancora tutta in divenire, soprattutto a causa del doppio ricorso della Salernitana al Tribunale federale nazionale che ha deciso di impugnare sia il comunicato 211 della Lega B del 18 maggio scorso – relativo al rinvio del playout originariamente contro il Frosinone – sia il numero 224 del 5 giugno che definiva orari e date dei playout “ridisegnati” dopo il caso Brescia senza specificare i nomi delle squadre partecipanti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Salernitana, il Collegio di Garanzia respinge il ricorso cautelare sui playout di Serie B: udienza il 10 giugno - Il Collegio di Garanzia per lo Sport ha respinto il ricorso della Salernitana contro il rinvio dei playout di Serie B, con udienza fissata per il 10 giugno.

Possibile un ennesimo ribaltone verso i play-out Il TFN ha accolto il ricorso della #Salernitana con udienza d'urgenza il 13 giugno ? Le date dello spareggio salvezza potrebbero ancora cambiare... Partecipa alla discussione

Giornata importante per la #SerieB dove oggi la Lega può ufficializzare il playout del 15 e 20 giugno tra #Samp e Salernitana. Ci si aspetta la comunicazione sulla vendita dei biglietti. Il prato del Ferraris è in fase di rizollatura che sarà ultimata entro sabato. Ieri Partecipa alla discussione

