Calcio ‘My name is my story’ | l’Inter si racconta in collaborazione con Spike Lee

L’Inter si prepara a conquistare il mondo con ‘My Name Is My Story’, un progetto innovativo realizzato in collaborazione con Spike Lee. Questa iniziativa mette in luce l’essenza, i valori e la storia del Club, creando un ponte tra passato e futuro. Con un linguaggio coinvolgente e un approccio internazionale, l’Inter si rivolge alle nuove generazioni, rafforzando il suo ruolo di simbolo globale e culturale. Un viaggio emozionante che unisce legacy e visione futura.

(Adnkronos) – Alla vigilia della partecipazione alla Fifa Club World Cup, l’Inter presenta ‘My Name Is My Story’, il manifesto identitario dedicato a presentare e raccontare il Club ad un nuovo pubblico, internazionale ed eterogeneo. I valori fondanti, la visione e l’eredità culturale dell’Inter vengono ripercorsi ed esaltati con uno stile narrativo finalizzato a dialogare con le nuove generazioni, unendo la legacy dell’Inter alla sua visione di futuro. Alla base c’è l’esplosione semantica del termine “Internazionale”, non solo come nome storico, ma come manifesto. Il lancio di #MyNameIsMyStory è affidato a Spike Lee, regista americano due volte premio Oscar, simbolo di sport, passione e autenticità narrativa che racconta la storia del Club con la sua inconfondibile energia, rendendola rilevante per un pubblico globale. 🔗 Leggi su Seriea24.it

In questa notizia si parla di: inter - name - story - calcio

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

FC Internazionale Milano. My name has it all. My name says it all. My name is my story. Told by Spike Lee. FC Internazionale Milano. Il mio nome racchiude tutto. Il mio nome parla per me. Il mio nome è la mia storia. Narrato da Spike Lee. #ForzaInter #FIFACW Vai su Facebook

I valori fondanti, la visione e l’eredità culturale dell’Inter vengono ripercorsi ed esaltati con uno stile narrativo finalizzato a dialogare con le nuove generazioni, unendo la legacy dell’Inter alla sua visione di futuro. Vai su X

Calcio, 'My name is my story': l'Inter si racconta in collaborazione con Spike Lee; SOCIETÀ, calcio e spettacolo. My name is my story: l’Inter si racconta a un nuovo pubblico ricorrendo a Spike Lee; Calcio, 'My name is my story': l'Inter si racconta in collaborazione con Spike Lee.

Calcio: l’Inter parla al mondo con Spike Lee e "My Name is my story” Segnala engage.it: form video prodotto da Inter Media House è stato lanciato in occasione della partenza del club per la Fifa Club World Cup ...