Calcio Ecco il Torneo del Litorale | Momenti di sport e aggregazione

ha acceso i riflettori sulla passione e l’entusiasmo che animano questa tradizione estiva, unendo sport e socialità in un’atmosfera di pura aggregazione. A Marina di Pisa, il calcio continua a vivere e a emozionare, portando la comunità a condividere momenti indimenticabili sotto il sole. Il Torneo del Litorale promette ancora una volta di regalare spettacoli di talento e fair play, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per appassionati e famiglie.

A Marina di Pisa il calcio non si ferma con l’estate. Dal 25 giugno al 12 luglio avrà luogo presso il campo sportivo la seconda edizione del Torneo del Litorale, dopo il grande successo riscosso lo scorso anno. Partite in programma ogni sera alle ore 20:00. Sedici le squadre partecipanti, suddivise in quattro gironi. Prima di scendere in campo, il torneo ha avuto il via con la cerimonia di presentazione, svoltasi sabato 7 giugno. Una serata che ha riscosso grande seguito da parte della comunità marinese, presidiata dal giovane presidente della Marinese Stefano Nicastro, oltre agli organizzatori del torneo Mattia Franco, Lorenzo Trombacco, Luciano Mistretta e altri membri dello staff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio. Ecco il Torneo del Litorale: "Momenti di sport e aggregazione»

