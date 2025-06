Calcio a 5 | Italia i convocati di Salvo Samperi per il raduno di Policoro

L’Italia di calcio a 5 si prepara a chiudere una stagione intensa e a puntare dritto verso il sogno degli Europei 2026. Sotto la guida di Salvo Samperi, i 20 convocati si riuniranno a Policoro dal 16 al 20 giugno, pronti a lavorare sodo e rafforzare il gruppo. È il primo passo per superare gli spareggi e conquistare un posto tra le migliori d’Europa: il cammino verso il grande traguardo è appena iniziato.

Chiudere una stagione e proiettarsi verso un'altra annata, avendo ben in testa l'obiettivo da centrare: quello di superare gli spareggi per andare a prendersi il pass per gli Europei 2026. L'Italia del calcio a 5 di Salvo Samperi non vede l'ora di tornare in campo, intanto però il ct ha scelto di convocare per il raduno di fine anno 20 giocatori, che si ritroveranno a Policoro (Matera) dal 16 al 20 giugno, in parallelo all'attività femminile. Tanti i volti nuovi, giovani, e qualche ritorno in quella ricerca continua di allargamento della base e volontà di creare una certa profondità nel gruppo azzurro.