CalabriaOcchiuto indagato | corruzione

Il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, si trova ora al centro di una brutta tegola: un'indagine per corruzione aperta dalla Procura di Catanzaro. Con trasparenza, Occhiuto ha confermato la notizia sui social, sottolineando il suo rigore e la correttezza nella gestione della regione. Una vicenda che scuote l’intera politica calabrese e mette in discussione la fiducia dei cittadini. La vicenda si sviluppa, ma quali saranno le conseguenze? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

22.12 Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è indagato per corruzione dalla Procura di Catanzaro. A rivelarlo, con un video sui social, è lo stesso Occhiuto. "Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia. Un avviso per corruzione. A me? Che in questi anni ho gestito la Regione con un rigore assoluto, che non ho fatto mai niente che si avvicinasse lontanamente a un'ipotesi di corruzione", dice il presidente della Calabria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

