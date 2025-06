Calabria Roberto Occhiuto indagato per corruzione | Per me come un’accusa di omicidio

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, si trova al centro di un’improvvisa bufera mediatica: indagato per corruzione, ha definito la notizia come un vero e proprio shock, paragonandola a un’accusa di omicidio. In un video sui social, ha espresso sorpresa e rabbia, sottolineando la sua innocenza e il rispetto per l’istituzione. Ma cosa si cela davvero dietro questa vicenda? È solo l’inizio di un’onda di rivelazioni che potrebbe scuotere la politica calabrese.

Roberto Occhiuto shock sui social. “Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere. Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell’ambito di un’inchiesta più ampia, che coinvolgerebbe più persone”. Così il presidente della Regione Calabria Occhiuto in un video postato sui social. “Ho ricevuto un avviso di garanzia per corruzione. A me? Che in questi anni ho gestito la Regione con un rigore assoluto, che non ho fatto mai niente che si avvicinasse pure lontanamente a un’ipotesi di corruzione”. “Solitamente si dice ‘sono sereno, confido nella magistratura’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calabria, Roberto Occhiuto indagato per corruzione: “Per me come un’accusa di omicidio”

In questa notizia si parla di: occhiuto - calabria - roberto - corruzione

Calabria, il presidente Occhiuto sui social: “Sono indagato per corruzione” - Un terremoto scuote la politica calabrese: il presidente Roberto Occhiuto è sotto indagine per corruzione, un evento senza precedenti che ha catturato l'attenzione sui social.

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto comunica di aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione @ultimoranet Partecipa alla discussione

In prima linea da anni su questo fronte c'è la Regione Calabria, che ha già istituito, su impulso del presidente Roberto Occhiuto, un decreto commissariale (dca) per creare una rete nutrizionale regionale Partecipa alla discussione

Indagato per corruzione il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto; Roberto Occhiuto indagato per corruzione, il governatore della Calabria lo annuncia in un video; Occhiuto, presidente della Calabria, indagato per corruzione.

Roberto Occhiuto indagato per corruzione, il presidente della Regione Calabria: «Accusa inverosimile» - A renderlo noto è lo stesso governatore in un video postato sui social, nel quale fa riferimento ...